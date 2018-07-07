Edinson Cavani: ''Acı çekiyorum ama gurur duyuyorum! Hadi beyler...''

Uruguay'ın golcü oyuncusu Edinson Cavani, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.



Sakatlığı nedeniyle Fransa maçını kaçıran Cavani, ''Üzgün müyüm? Evet çok. Ama saha içinde bu aile ile geçirdiğim zamanlar için gurur duyuyorum. Şu an acı çekiyorum ama Uruguaylı olmaktan gurur duyuyorum. Hayatın bir parçası bu. Hadi beyler devam edelim, birlikte kazanacak çok şeyimiz var. Hadi Uruguay! Hikayemiz devam edecek...'' sözlerini kullandı.