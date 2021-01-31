'Edin Visca'ya verilen transfer sözü tutulmadı'

Geçtiğimiz yıl sözleşmesi dolmak üzereyken, adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Edin Visca'ya verilen söz tutulmadı.



Haber TS'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz yıl Trabzonspor ile ön anlaşma sağlayan, daha sonrasında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, "Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacımız var. Bu takımı şampiyon yapmadan gitme. Sözleşmeni uzatalım, uzun yıllar hizmet verdiğin Başakşehir'de şampiyonluk yaşadıktan sonra istediğin takıma gidersin. Her türlü kolaylığı sağlarım" sözleri üzerine takımda kalmaya karar veren Edin Visca şimdi bin pişman oldu.



Başakşehir'de şampiyonluk yaşamasına rağmen transferine izin verilmeyen Visca büyük huzursuzluk yaşıyor. Taraftarı olan ve şampiyonluğa oynayan büyük camiada futbola veda etmek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a ileten Edin Visca, beklediği cevabı alamadı.



Kendisini Türk futboluna kazandıran Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini ısrarla yenileyen Visca, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın kendisine verdiği sözü tutmasını bekledi. Fakat Göksel Gümüşdağ, Visca'dan yüksek bonservis bedeli kazanma isteğinden vazgeçmedi. Trabzonspor Kulübü'nün de yaşadığı bütçe sıkıntısı nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.



