Edin Visca yoksa 'Elmas' var!

Trabzonspor'un son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, farklı bir oyun formasyonuna geçişinin büyük etkisi oldu.



"Elmas" sistemini son haftalarda takıma adapte etmeye çalışan Avcı, sakatlanan Visca'nın yokluğunda bu sistem üzerinde daha fazla durmayı planlıyor. Ancak Trezeguet'yi oyuna konumlandırmak isteyen tecrübeli hocanın, Djaniny ile bu oyuncu arasında bir tercih yapacağı ve bundan sonraki süreçte özellikle Yusuf Yazıcı'yı, Gomez'in yanında gezen bir hücum oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi.



Rakibe göre tercihlerde bulunacaklarını belirten teknik adam, zaman zaman kulübede kalan isimleri de sürece dahil etmek istiyor.



Fırtına, "Elmas" sistemiyle Başakşehir, Ümraniye (Türkiye Kupası) ve İstanbul karşılaşmalarını kazanıp, taraftarını yeniden mutlu etti.



