Edin Visca, yine asistini yaptı

Trabzonspor'un devre arasında renklerine bağlayıp büyük katkı aldığı Edin Visca, Adana Demirspor deplasmanında da bir hayli etkiliydi.
Boşnak yıldız ilk gol öncesi kazanılan penaltıda başroldeydi. Simone Deli ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Y.Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi.
Tecrübeli futbolcu 2. golde de Andreas Cornelius'a nefis bir orta kesti. Visca ligdeki asist sayısını 12'ye yükseltti.
Boşnak yıldız ilk gol öncesi kazanılan penaltıda başroldeydi. Simone Deli ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Y.Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi.
Tecrübeli futbolcu 2. golde de Andreas Cornelius'a nefis bir orta kesti. Visca ligdeki asist sayısını 12'ye yükseltti.