Edin Visca: "Trabzonspor'da oynamak isterim"

Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca, menajeri vasıtasıyla Trabzonspor yönetime çağrıda bulunarak yeni sezonda bordo mavili takımda oynamak istediğini belirtti.

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Edin Visca: 'Trabzonspor'da oynamak isterim'
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27 Şubat 2021 17:01
Edin Visca
Edin Visca
Başakşehir
Başakşehir'in orta saha oyuncusu Edin Visca,menajeri vasıtasıyla Trabzonspor yönetime çağrıda bulunarak yeni sezonda bordo mavili takımda oynamak istediğini söyledi.

Bordo mavili yönetim de devre arasında bu oyuncuyu çok istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti.

Taka Gazete'de yer alan habere göre; Visca'nın Trabzonspor yönetimiyle İstanbul'da yaptığı görüşmede yeni sezonda Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Visca görüşmede şunları söyledi; ''Başakşehir kulübüne uzun yıllar hizmet ettim ancak ben coşkulu bir taraftar önünde oynamak istiyorum, Trabzonspor taraftarının coşkulu olması benim çok hoşuma gitti. Kaliteli oyunculara sahip olan Trabzonspor'da önümüzdeki sezon bordo mavili formayı giymeyi çok isterim'' dediği öğrenildi.



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