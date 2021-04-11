Edin Visca savaşı! F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor

Yaz transfer sezonunun hareketli geçeceğinin işaretleri şimdiden gelmeye başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca'yı transfer etmek için ciddi bir rekabet içine girdi.



Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Visca'nın maliyeti fazla gelince bu transfer gerçekleşmemişti. Geçtiğimiz ay Galatasaray'ın da Visca'yı kadrosuna katmak için Başakşehir ile temasa geçince ortam ısınmaya başlamıştı.



Visca için son talip ise Trabzonspor oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, yakından tanıdığı eski öğrencisini kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Avcı'nın bu istediğinin ardından yönetimin Edin Visca için Başakşehir yönetimi ile temasa geçtiği de gelen haberler arasında.



Bu ilk temasın da geçtiğimiz hafta gerçekleştiği öğrenildi. Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından birisi olarak gösterilen 31 yaşındaki Visca'nın 2025'e kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Ancak Başakşehir'in oyuncuyu haziranda satma eğiliminde olduğu ifade ediliyor.



EDİN VİSCA TRANSFERE SICAK

Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Visca'nın da transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Boşnak yıldız sessiz kalmayı tercih ediyor.



