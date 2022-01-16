Edin Visca'nın Trabzonspor'daki ilk performansı

Trabzonspor'un 4.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, Sivasspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Ev sahibi takımın özel önlem aldığı Boşnak futbolcu, 90 dakika sahada kalırken, 2 şut denemesinde bulundu ancak isabet sağlayamadı.



Visca, yüzde 75 pas isabeti ile oynadı ve 3 ikili mücadeleden galibiyetle ayrıldı.



Trabzonspor'a transferini değerlendiren Visca, "Trabzonspor camiası beni mükemmel karşıladı. Taraftarlar, başkan, yönetim, oyuncular. İlk günden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Ben de bunun karşılığını vermek istiyorum." dedi.





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