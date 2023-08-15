Edin Visca'nın sakatlık çilesi

1.5 yılda tam 38 maç kaçıran Edin Visca, Galatasaray mücadelesinde de sahada olamayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Edin Visca'nın sakatlık çilesi
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15 Ağustos 2023 12:22
Trabzonspor'da takım adeta revire döndü...

İlk Süper Lig karşılaşmasında sakatlanan Edin Visca'nın sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edildi. Tecrübeli Boşnak yıldız, bu hafta oynanacak olan Galatasaray maçında sahada olamayacak. 2022 yılının Ocak ayında 4.5 milyon euro bonservisle Başakşehir'den takıma katılan Edin Visca, Trabzonspor'da 37 maça çıkıp, 38 de maç kaçırdı. Kontratı önümüzdeki sezon bitecek 33 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı da 2.5 milyon euro seviyelerinde...

191 GÜN UZAK KALDI

Son 1.5 sezondaki sakatlık geçmişi; kol kırılması, kas sertliği, köprücük kemiği yırtığı olan Boşnak yıldız Edin Visca, şimdi de kasık bölgesinden sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, sakatlık nedeniyle Trabzonspor formasından 191 gün uzak kaldı.  

 
 

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