Edin Visca'nın gözü Alex de Souza'nın rekorunda

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, Süper Lig'de 4 asist daha yapması halinde ligde en çok asist yapan futbolcu Alex de Souza'yı geçmiş olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Visca'nın gözü Alex de Souza'nın rekorunda
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13 Kasım 2023 15:27
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca, gözünü Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'nın rekoruna dikti. 

Süper Lig'de çıktığı 349 karşılaşmada 105 asist yapan Boşnak futbolcu, 4 asist daha yapması durumunda bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza'nın 108 asist ile 'Süper Lig'de en çok asist yapan oyuncu' rekorunun yeni sahibi olacak.

SEZON PERFORMANSI 

Trabzonspor formasıyla bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Visca, bu karşılaşmalarda Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında birer asist kaydetti. 33 yaşındaki yıldız isim, çıktığı karşılaşmalarda 2 de gol atma başarısı gösterdi.

Edin Visca'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 

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