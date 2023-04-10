Edin Visca'nın büyük şanssızlığı

11 senelik Başakşehir kariyerinde sakatlık nedeniyle sadece 33 karşılaşmada forma giyemeyen Edin Visca, geçen sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor'da aynı sayıda maç kaçırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Edin Visca'nın büyük şanssızlığı
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10 Nisan 2023 10:42
Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından biri olan Edin Visca, Trabzonspor'da sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor.

Sezon başında kolu kırılan, geri döndükten sonra köprücük kemiğinden ciddi bir sakatlık geçiren Visca, önceki gün Kasımpaşa mücadelesinde adalesinden problem yaşadı. Geçtiğimiz yıl devre arasında 4.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Boşnak yıldız, daha 1.5 sezonu tamamlamadan tam 33 maç kaçırdı.

Visca, 11 yıl formasını terlettiği Başakşehir'de ise toplam 33 maçta takımını yalnız bırakmıştı. 32 yaşındaki kanat, Başakşehir döneminde sadece 1 kez uzun süreli sahalardan uzak kalmıştı, onda da 1.5 ayda geri dönmüştü. Visca'nın önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesi zor gözüküyor.

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