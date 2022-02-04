Edin Visca, Kasımpaşa maçlarında affetmiyor

Trabzonspor'da Edin Visca'nın Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takım Kasımpaşa...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Edin Visca, Kasımpaşa maçlarında affetmiyor
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04 Şubat 2022 11:53
Galatasaray deplasmanında 90. dakikada galibiyet golünü atan ve Bordo-Mavili formayla siftah yapan Edin Visca, cumartesi günü Kasımpaşa'yı da boş geçmek istemiyor.

Bosnalı yıldız, İstanbul ekibine karşı oynadığı geçmiş maçlardaki istatistiğiyle dikkat çekiyor. Türkiye kariyerinde 17 kez Kasımpaşa karşılaşmasına çıkan 32 yaşındaki kanat, 8 gol 7 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.

Kasımpaşa, Visca'nın en çok gol attığı takım...

BU SEZON 14 GOLE ETKİ

Başarılı futbolcu, bu geleneği Akyazı'da sürdürmeyi hedefliyor.

Tecrübeli oyuncu, bu sezonki lig performansına bakıldığında ise 21 mücadelede 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 9 da gol pası verdi.

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