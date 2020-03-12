Edin Visca: 'İnşallah çeyrek final oynayacağız!'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de galibiyet golünü atan isim olan kaptan Edin Vsca, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Takım olarak çeyrek finale çıkacaklarına inandıklarını söyleyen Visca, "Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Kopenhag iyi bir takım. kompakt bir şejkilde duruyorlar sahada. Çok pozisyona girmedik bugün ama en önemlisi kazandık. Demba Ba'nın pozisyonu vardı, Robinho'nun vardı, bir tane topumuz direkten döndü. İnşallah çeyrek final oynayacağız." diye konuştu.Kopenhag'da oynanacak olan maçın ertelenmesinin gündemde olduğu söylenen Boşnak oyuncu, "Biz sadece maç maç düşünüyoruz. Pazar günü önemli bir maçımız var. Gelecek hafta oynanacak maç hakkında bir şey bilmiyorum. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah çeyrek finalde de daha dolu daha coşkulu bir tribün olacak." ifadelerini kullandı.