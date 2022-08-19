Edin Visca, iki aya hazır kıta!

Kırılan sol kolundan pazar günü başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli futbolcunun iyileşme sürecinde kendisini zorlamamak kaydıyla antrenman yapabileceği açıklandı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Visca, iki aya hazır kıta!
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19 Ağustos 2022 10:24
Trabzonspor'un Hatayspor'la oynadığı maçta sol kolu kırılan Edin Visca'dan iyi haber geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 3 ila 6 ay sahalardan uzak kalmasını beklediklerini açıkladığı oyucu için bu sürenin 2-2.5 ay civarına düştüğü kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun Katar'da yapılacak Dünya Kupası öncesi çalışmalara başlayabileceği açıklandı.

Ayrıca oyuncunun kolundaki kırığın kaynamasıyla birlikte iyileşme sürecinde de çok zorlamaması şartı ile antrenman yapabileceği ifade edildi. 

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