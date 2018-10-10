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Edin Visca: ''Gol atarsam sevinirim''

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynayan futbolcusu Edin Visca, Türkiye maçı öncesinde konuştu.

Kaynak: AA
Edin Visca: ''Gol atarsam sevinirim''
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10 Ekim 2018 20:05
Bosna Hersek'in Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen oyuncusu Edin Visca, Türkiye ile zorlu ve çekişmeli bir maç oynayacaklarını kaydetti.

En önemli isteklerinin sakatlık olmaması olduğunu belirten Visca, "Hocamızla maçı konuştuk. Türk Milli Takımı'nı Türkiye'de oynadığım için tanıyorum. İnşallah tribünler dolu olur ve iyi bir maç izletiriz." dedi.

Cengiz Ünder ile Başakşehir'de birlikte oynadıklarına değinen Visca, "Türk Milli Takımı'nda çok iyi genç oyuncular var. Cengiz etkili bir oyuncu. Gençler de bu takımda önemli işler yapacak. Sekiz senedir Türkiye'de oynuyorum. Burada mutluyum ama milli takımları karşılaştırmamak lazım. Gol atarsam içimdeki sevinci yaşayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

 
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