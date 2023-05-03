Edin Visca geri dönüyor

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca bu sezon 2'si ağır olmak üzere 6 sakatlık geçirdi.



GERİ DÖNMEYE ÇALIŞIYOR



Bosnalı hücum oyuncusu bu yüzden tam 37 maç kaçırdı. Bu da Trabzonspor'un hücum aksiyonlarını ciddi şekilde etkiledi. Visca buna rağmen pes etmedi, bir kez daha güçlü şekilde geri dönmeye çalışıyor.



'Sezonu kapattı' denilen 33 yaşındaki futbolcu salon çalışmalarını geride bıraktı. Takımın fizyoterapisti ve doktoru ile konuşan Visca "Kendimi iyi hissediyorum. Topla çalışmak istiyorum" dedi.



BJELICA'NIN ARADIĞI İŞTAH ONDA VAR



Edin Visca'nın sürpriz şekilde antrenmana çıkması bordo-mavili camiayı sevindirdi. 33 yaşındaki futbolcu idman temposunu her geçen gün artırıyor. Tecrübeli futbolcunun yeni bir ağrı hissetmemesi durumunda Ankaragücü mücadelesinin kadrosunda kendine yer bulması bekleniyor.



Hatta Nenad Bjelica onu karşılaşmanın bir bölümünde kullanmayı dahi hedefliyor. Edin Visca'nın da futbola bir hayli iştahlı olması hocasını memnun ediyor. Geldiği günden bu yana başarıya aç oyuncu arayan Bjelica, Visca'da o ışığı gördü.





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