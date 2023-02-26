Edin Visca erken geri dönüyor

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edin Visca, erken geri dönüyor. Bosnalı futbolcunun Ümraniyespor karşılaşmasında kulübede olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Visca erken geri dönüyor
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26 Şubat 2023 13:35
Trabzonspor'da 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Edin Visca tedaviye olumlu yanıt verdi ve dönüş süresi kısaldı.

Bosnalı oyuncunun gelecek hafta Ümraniyespor maçında kadroya girecek duruma geleceği öğrenildi.

33 yaşındaki futbolcunun, Ümraniyespor karşılaşmasında kulübede oturması, Markovic de cezalı olduğu için sağ kanatta Abdülkadir Ömür'ün oynaması planlanıyor.

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