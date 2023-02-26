Edin Visca erken geri dönüyor

Trabzonspor'da 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Edin Visca tedaviye olumlu yanıt verdi ve dönüş süresi kısaldı.
Bosnalı oyuncunun gelecek hafta Ümraniyespor maçında kadroya girecek duruma geleceği öğrenildi.
33 yaşındaki futbolcunun, Ümraniyespor karşılaşmasında kulübede oturması, Markovic de cezalı olduğu için sağ kanatta Abdülkadir Ömür'ün oynaması planlanıyor.
Bosnalı oyuncunun gelecek hafta Ümraniyespor maçında kadroya girecek duruma geleceği öğrenildi.
33 yaşındaki futbolcunun, Ümraniyespor karşılaşmasında kulübede oturması, Markovic de cezalı olduğu için sağ kanatta Abdülkadir Ömür'ün oynaması planlanıyor.
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