Edin Visca'dan inanılmaz başarı!

Devre arasında Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, 7 maçta 5 gol atma başarısı göstererek takımına büyük katkıda bulundu.



Süper Lig'de Edin Visca fırtınası! Ara transfer döneminde Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, Bordo-Mavililerde gösterdiği performansla yıldız gibi parlıyor. Takımıyla şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan 32 yaşındaki futbolcunun yakaladığı istatistikler de dikkat çekiyor.



EDIN VISCA SEZONUN MAÇLARINDA SAHNEDEYDİ



Ligin ilk yarısında Başakşehir formasıyla 20 maçta sadece 4 gol atabilen Edin Visca, ocak ayında transfer olduğu Trabzonspor'da yalnızca 7 maçta 5 gole ulaşarak İstanbul ekibindeki sayısını geride bıraktı. Bosna Hersekli yıldızın özellikle Galatasaray derbisi ve Konyaspor gibi kırılma maçlarında sahne alması dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere Edin Visca Galatasaray'a son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmiş, sezonun maçı olarak gösterilen Konyaspor müsabakasında da fileleri 2 kez sarsmıştı. Öte yandan 32 yaşındaki futbolcunun ligde oynanan son 2 maçta 3 asist yapması da bir diğer detay olarak göze çarptı.



EDIN VISCA SONRASI BAŞAKŞEHİR TEPETAKLAK



Başakşehir kanadında ise Edin Visca'nın ayrılığı sonrası işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun 'Başakşehir tarihinin en önemli oyuncusu' dediği Edin Visca'nın ayrılığı sonrası Turuncu-Lacivertliler büyük bir düşüşe geçti. Özellikle son 4 haftada aldığı 3 yenilgi ile dikkat çeken İstanbul ekibi, Avrupa potasından da çıkarak 6. sıraya kadar geriledi.





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