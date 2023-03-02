Edin Visca'dan ilk 11 talebi

Trabzonspor'da sezon başında kolu kırılan, geri döndükten sonra da bu kez köprücük kemiğinden ciddi bir sakatlık geçiren Edin Visca, 2 ayda sahalara döndü.



Bir süredir takımla çalışan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, giderek tempoyu artırdı. Çift kale maçlarda da yer alan Bosnalı yıldız, Ümraniyespor mücadelesinde mutlaka sahada olmayı hedefliyor. Sağ kanatta yaşanan problem nedeniyle takımını yalnız bırakmak istemeyen Visca, teknik heyetle yaptığı görüşmede kendisini çok iyi hissettiğini ve ilk 11'de oynayabileceğini söyledi.



Abdullah Avcı, sağlık ekibiyle fikir alışverişinde bulunduktan sonra Visca için net kararını verecek.



Yeni transfer Markovic ise Gaziantep FK'dan 1 maç cezası kaldığı için Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alabilecek.





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