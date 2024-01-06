Edin Visca: 'Çok ekstra oynamadık'

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Edin Visca, Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi.
Visca, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Yeni yıla 3 puan ile başlamak güzeldi. Ekstra bir şey oynamadık. Hava şartları ve zemin iyi değildi. Önemli olan 3 puanı almak. Gelecek hafta Samsunspor ile oynayacağız. 3. sıradayız, daha iyi hale geleceğiz." sözlerini kullandı.
Bosnalı futbolcu ayrıca, "Bu oyun disiplin oyunu. Herkesin kendi görevini yapması gerekiyor. Her an gol atabilecek kaliteli oyuncularımız var. Bugün 90 dakika doğru oynadık ve 1 gol attık, kazandık. Çok ekstra bir oyun oynamadık, onu biliyoruz. Daha iyi oynamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
Visca, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Yeni yıla 3 puan ile başlamak güzeldi. Ekstra bir şey oynamadık. Hava şartları ve zemin iyi değildi. Önemli olan 3 puanı almak. Gelecek hafta Samsunspor ile oynayacağız. 3. sıradayız, daha iyi hale geleceğiz." sözlerini kullandı.
Bosnalı futbolcu ayrıca, "Bu oyun disiplin oyunu. Herkesin kendi görevini yapması gerekiyor. Her an gol atabilecek kaliteli oyuncularımız var. Bugün 90 dakika doğru oynadık ve 1 gol attık, kazandık. Çok ekstra bir oyun oynamadık, onu biliyoruz. Daha iyi oynamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
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