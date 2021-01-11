Edin Visca cevabı; "7 milyon euro + Ferdi'yi reddettik"

Başakşehir cephesi, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Edin Visca konusunda Fenerbahçe'nin reddedilen teklifini duyurdu

Haber; Hürriyet
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Edin Visca cevabı; '7 milyon euro + Ferdi'yi reddettik'
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11 Ocak 2021 10:32
Galatasaray'da Terim'in, "Onun da bizi istediğini biliyoruz" dediği İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'nın maliyetleri tam anlamıyla ateş pahası görünüyor.

Gençlerbirliği maçı öncesi görüşme yapılan turuncu lacivertli yöneticiler, İrfan Can'a Premier Lig'den iki takımın talip olduğunu ve onlardan 13-14 milyon euro istendiğini bildirdi.

Başakşehirliler Edin Visca için de şu bilgiyi paylaştı:

"Geçen yıl Fenerbahçe, 7 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu teklif etti, reddettik. Visca'nın bonservisi 10 milyon euro."

30 yaşındaki Edin Visca, Başakşehir kariyerinde 367 maça çıkarken, 106 gol atıp 105 asist yaptı.



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