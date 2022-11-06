Edin Visca boş durmuyor

Hatayspor maçında kolu kırıldıktan sonra ilk devreyi kapatan Edin Visca tedavisi sonrası çalışmalara başlamıştı.
Boşnak yıldız kendisini sezonun ikinci devresine hazırlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da gol ve asiste büyük katkı veren oyuncusunu dört gözle bekliyor.
Visca'nın döner dönmez ilk 11'deki yeri hazır olacak.
Boşnak yıldız kendisini sezonun ikinci devresine hazırlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da gol ve asiste büyük katkı veren oyuncusunu dört gözle bekliyor.
Visca'nın döner dönmez ilk 11'deki yeri hazır olacak.
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