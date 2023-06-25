Edin Dzeko'yu, Ali Koç bitirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko transferini bizzat bitirdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko'yu, Ali Koç bitirdi
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25 Haziran 2023 10:42
Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'ye imza atması tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, transferin perde arkası ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç, Bosnalı yıldızın menajeri Alessandro Lucci'yi direkt kendisi aradı ve aracı kullanmadı. Lucci'yi ardından İstanbul'a davet eden Başkan Koç, görüşmeyi de baş başa yaptı. Tüm şartları ve pazarlığı bizzat kendisi yapan Ali Koç, ardından Dzeko ile online bir görüşme gerçekleştirdi.

Üçlü yapılan bu toplantının ardından Edin Dzeko da ikna oldu ve golcü oyuncu iki gün sonra imza atmak için İstanbul'a geldi.

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