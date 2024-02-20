Edin Dzeko yıllara meydan okuyor

Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko, geride kalan 26 haftaya damgasını vurdu.
5 maçlık suskunluğunun ardından üst üste Alanyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında filelerini sarsan 37 yaşındaki yıldızın bu sezonki başarılı performansı rakamlara yansıdı.
SON 6 SEZONUNU GERİDE BIRAKTI
Ligde 18 golle krallık koltuğunda oturan Dzeko, toplamda 22 kez fileleri bulup son 6 sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı. Geçen sezon 14 olmak üzere 2021-22'de 17, 2020-21'de 13, 2019-20'de 19, 2018-19 döneminde de 14 kez ağları sarstı.
Geçen sezon ligde maç başına 2.2 şut atıp 0.8 isabet yakalayan, 9.88 gol beklentisi tutturan ve 4 fırsat yaratan Fenerbahçeli yıldız, bu değerini 4.5 şut, 2 isabet, 17.57 gol beklentisine ve 7 fırsata yükseltti.
Bosna-Hersekli futbolcu, karşılaşma başı dribbling karnesini 0.3'ten 1'e, ikili mücadele kazanma değerini 2.3'ten 4.3'e, zeminde 1.1, havada 1.2 olan ikili mücadelesini de 2.2'ye ve 2.1'e çıkardı.
Ve son olarak daha fazla topla buluşan deneyimli santrfor, 10.9 olan isabetli pas karnesini 17.5 yaparken bu değeri de %60 oranında tırmanış gösterdi.
5 maçlık suskunluğunun ardından üst üste Alanyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında filelerini sarsan 37 yaşındaki yıldızın bu sezonki başarılı performansı rakamlara yansıdı.
SON 6 SEZONUNU GERİDE BIRAKTI
Ligde 18 golle krallık koltuğunda oturan Dzeko, toplamda 22 kez fileleri bulup son 6 sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı. Geçen sezon 14 olmak üzere 2021-22'de 17, 2020-21'de 13, 2019-20'de 19, 2018-19 döneminde de 14 kez ağları sarstı.
Geçen sezon ligde maç başına 2.2 şut atıp 0.8 isabet yakalayan, 9.88 gol beklentisi tutturan ve 4 fırsat yaratan Fenerbahçeli yıldız, bu değerini 4.5 şut, 2 isabet, 17.57 gol beklentisine ve 7 fırsata yükseltti.
Bosna-Hersekli futbolcu, karşılaşma başı dribbling karnesini 0.3'ten 1'e, ikili mücadele kazanma değerini 2.3'ten 4.3'e, zeminde 1.1, havada 1.2 olan ikili mücadelesini de 2.2'ye ve 2.1'e çıkardı.
Ve son olarak daha fazla topla buluşan deneyimli santrfor, 10.9 olan isabetli pas karnesini 17.5 yaparken bu değeri de %60 oranında tırmanış gösterdi.
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