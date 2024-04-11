Edin Dzeko, Olympiakos tribünlerine Türk Bayrağı'nı gösterdi

Olympiakos - Fenerbahçe maçının ilk yarısında Edin Dzeko, Olympiakos tribünleri ile gerginlik yaşadı.
David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
Tedavisi sebebiyle kenara gelen Dzeko'nun tedavi olurken Yunan taraftarlara Fenerbahçe formasındaki Türk Bayrağı'nı göstermesi sonrası Olympiakos tribünlerinin Dzeko'ya olan tepkisi büyüdü.
David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
Tedavisi sebebiyle kenara gelen Dzeko'nun tedavi olurken Yunan taraftarlara Fenerbahçe formasındaki Türk Bayrağı'nı göstermesi sonrası Olympiakos tribünlerinin Dzeko'ya olan tepkisi büyüdü.
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