Edin Dzeko'nun liderliği büyük beğeni topladı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi futbol açısından bekleneni veremezken, sarı-lacivertli takımın yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun liderliği bir kez daha beğeni topladı.
SAHA İÇİNDE BÜYÜK LİDERLİK
Derbi öncesinde kaptan olarak adeta dümene geçen ve teknik direktör İsmail Kartal ile beraber hafta boyunca takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıyla onları mücadeleye hazırlayan tecrübeli futbolcu saha içinde de lider olduğunu gösterdi. Her tartışmalı pozisyonda sarı-lacivertli futbolcuların tek tek yanına giden ve onları sakinleştiren Dzeko, derbinin hakemi Arda Kardeşler'e de gerektiği yerde tepkisini gösterdi.
SOSYAL MEDYADA DA TAKIMI SAVUNDU
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile de zaman zaman gerginlikler yaşayan tecrübeli forvet, son olarak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya da sosyal medya hesabından verdiği tepkiyle taraftarın alkışını da kaptı.
Önce Romano, Galatasaray'ın Icardi için paylaştığı resmi kendi hesabından da takiplerine duyurdu. Bunun üzerine Bosna Hersekli santrfor da buna cevap verirken şu ifadeleri kullandı: "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin."
Yıldız oyuncunun sahada ve daha dışında gösterdiği liderlikten çok memnun olan Fenerbahçe taraftarları ise "Babalar sözünü tutar" ve "Sen daha önce nerelerdeydin Dzeko" yorumlarında bulundu.
SAHA İÇİNDE BÜYÜK LİDERLİK
Derbi öncesinde kaptan olarak adeta dümene geçen ve teknik direktör İsmail Kartal ile beraber hafta boyunca takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantıyla onları mücadeleye hazırlayan tecrübeli futbolcu saha içinde de lider olduğunu gösterdi. Her tartışmalı pozisyonda sarı-lacivertli futbolcuların tek tek yanına giden ve onları sakinleştiren Dzeko, derbinin hakemi Arda Kardeşler'e de gerektiği yerde tepkisini gösterdi.
SOSYAL MEDYADA DA TAKIMI SAVUNDU
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile de zaman zaman gerginlikler yaşayan tecrübeli forvet, son olarak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya da sosyal medya hesabından verdiği tepkiyle taraftarın alkışını da kaptı.
Önce Romano, Galatasaray'ın Icardi için paylaştığı resmi kendi hesabından da takiplerine duyurdu. Bunun üzerine Bosna Hersekli santrfor da buna cevap verirken şu ifadeleri kullandı: "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin."
Yıldız oyuncunun sahada ve daha dışında gösterdiği liderlikten çok memnun olan Fenerbahçe taraftarları ise "Babalar sözünü tutar" ve "Sen daha önce nerelerdeydin Dzeko" yorumlarında bulundu.