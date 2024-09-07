Edin Dzeko'nun golü Bosna'ya yetmedi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda evinde Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti. Bosna'nın ikinci golünü Edin Dzeko attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edin Dzeko'nun golü Bosna'ya yetmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2024 23:58
Son güncelleme
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda evinde Sergej Barbarez'in yönetimindeki Bosna Hersek'i 5-2 mağlup etti. 

Philips Stadyumu'nda oynanan maçta Hollanda'nın gollerini; 13. dakikada Joshua Zirkzee, 45+2'de Tijani Reijnders, 56. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Wout Weghorst ve 90+2'de Xavi Simons attı.

Bosna-Hersek'in gollerini ise 27. dakikada Ermedin Demirovic ve 73. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçeli Edin Dzeko, 90 dakika forma giydiği maçta 73. dakikada ağları sarsarak bu sezon çıktığı 9. resmi maçta 9. golünü atmış oldu. Dzeko'nun bu sezon 2 de asisti bulunuyor.

Bu sonuçla birlikte Hollanda gruba 3 puanla başlarken, Bosna-Hersek puansız kalmış oldu. Hollanda bir sonraki maçta evinde Almanya'yı ağırlarken, Bosna-Hersek deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery