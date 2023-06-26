Edin Dzeko'nun eski hocasından çarpıcı sözler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun Bosna Hersek Milli Takımı'ndaki eski teknik direktörü Faruk Hadzibegic, yıldız oyuncu için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko'nun eski hocasından çarpıcı sözler
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26 Haziran 2023 15:57
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Boşnak golcü Edin Dzeko'nun milli takımdaki eski teknik direktörü Faruk Hadzibegic, yıldız oyuncu için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK KARAKTER"

Dzeko'nun harika bir profesyonel olduğunu söyleyen Hadzibegic, "Edin Dzeko harika bir futbolcu. Rakamlar ve her maç gösterdiği istikrarlı performansı onu anlatıyor. Ayrıca, çok karakterli biridir. Fenerbahçe, çok kaliteli ve kişilikli bir oyuncuyu, uluslararası deneyimi olan bir forveti kadrosuna kattı. Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bu yıl Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselerek neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Fenerbahçe'de çok başarılı olacaktır." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile yıllığı 4.2 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.



 
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