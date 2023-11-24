'nin 37 yaşındaki yıldızı, milli arada adeta yeniden doğdu....Sezona müthiş başlayan ve üst üste attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan Edin Dzeko yoğun maç trafiğinin de etkisiyle Trabzonspor ve Adana Demirspor'la oynanan son iki lig maçında yorgun ve formsuz gözükmüştü.Bu iki karşılaşmayı gol atamadan geçen Bosnalı futbolcu milli maç nedeniyle verilen iki haftalık arayı mükemmel bir çalışma programı ile geçirirken, pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde yeniden golleriyle dönüş yapacağı sinyallerini verdi.Dzeko lig öncesi yapılan hazırlık kamplarındaki ağır antrenmanların ardından hem Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında oynadı hem de Bosna Hersek formasıyla milli maçlara çıktı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, 26 Temmuz'da Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçı ile başlayan ve 12 Kasım'da ligdeki Adana Demirspor maçı ile biten periyotta 109 günlük sürede toplam 20 karşılaşmaya çıktı ve 1578 dakika sahada kaldı.