Fenerbahçe, her konuda anlaştığı Boşnak yıldızın transferi konusunda son derece istekli davranmasının ardından Milan'ın kapısını bir kez daha çalacak. Sarı-Lacivertli ekibin bu seferki teklifi İtalyanların fikrini değiştirebilir. .
Sarı-Lacivertliler, orta saha transferinde yakın zamanda gündemine gelen Milan'dan Rade Krunic için son bir hamlede daha bulundu. İtalya'nın önemli gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre Fenerbahçe, Krunic için Çizme'ye bir sefer daha yapacak. Daha önce Boşnak yıldız için 7 milyon Euro'ya kadar çıkan Kanarya, Milano temsilcisinin 12 milyon Euro'nun altına düşmemesi sebebiyle görüşmeleri askıya almıştı.
DZEKO BİZZAT DEVREDE
Edin Dzeko'nun da Türkiye'ye gelmesi konusunda bizzat devreye girdiği vatandaşı Krunic'in de Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor oluşu, bu ilginin devamında kilit rol oynadığı bilgisine ulaşıldı.
SEZON PERFORMANSI
Krunic, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Sarı-Lacivertliler, orta saha transferinde yakın zamanda gündemine gelen Milan'dan Rade Krunic için son bir hamlede daha bulundu. İtalya'nın önemli gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre Fenerbahçe, Krunic için Çizme'ye bir sefer daha yapacak. Daha önce Boşnak yıldız için 7 milyon Euro'ya kadar çıkan Kanarya, Milano temsilcisinin 12 milyon Euro'nun altına düşmemesi sebebiyle görüşmeleri askıya almıştı.
DZEKO BİZZAT DEVREDE
Edin Dzeko'nun da Türkiye'ye gelmesi konusunda bizzat devreye girdiği vatandaşı Krunic'in de Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor oluşu, bu ilginin devamında kilit rol oynadığı bilgisine ulaşıldı.
SEZON PERFORMANSI
Krunic, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.