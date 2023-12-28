'ye yaz transfer döneminde gelen, sarı-lacivertlilere her alanda katkı sağlıyor.Attığı goller ve yaptığı asistlerle galibiyetlerin baş mimarı olan tecrübeli forvet, hem saha içinde hem saha dışında tam bir lider gibi davranıyor. Boşnak golcü zaman zaman takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarla onları ayağa kaldırıyor.Dzeko, son olarak yönetime transferde de yardımcı oluyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediğiveile görüşen Dzeko, gözde bir isim olduğu için Fenerbahçe'nin eli güçleniyor.Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı.