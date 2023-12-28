Edin Dzeko her yerde destek oluyor!

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertlilere her alanda destek oluyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko her yerde destek oluyor!
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28 Aralık 2023 12:02
Son güncelleme 28 Aralık 2023 12:03
Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde gelen Edin Dzeko, sarı-lacivertlilere her alanda katkı sağlıyor.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle galibiyetlerin baş mimarı olan tecrübeli forvet, hem saha içinde hem saha dışında tam bir lider gibi davranıyor. Boşnak golcü zaman zaman takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarla onları ayağa kaldırıyor.

TRANSFERDE DE YARDIMCI OLUYOR

Dzeko, son olarak yönetime transferde de yardımcı oluyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Rade Krunic ve Stefan Savic ile görüşen Dzeko, gözde bir isim olduğu için Fenerbahçe'nin eli güçleniyor.

16 GOL 7 ASİST

Fenerbahçe forması ile toplam 22 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol atarken 7 de asist yaptı. 

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