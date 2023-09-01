Edin Dzeko gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin flaş transferlerinden Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'deki macerasına golcülük performansını konuşturarak başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko gollerine devam ediyor
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01 Eylül 2023 09:06
Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk transferlerinden biri oldu. Boşnak forvet, İstanbul'da İnter ile Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıktıktan birkaç gün sonra Sarı- Lacivertliler'e imza attı.

Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe macerasına da golcülüğünü konuşturarak başladı.



Dzeko, Sarı-Lacivertli formayla son 4 resmi maçta 4 kez ağları sarsarken, 1 de asist yaptı. 37 yaşındaki oyuncunun genel karnesi ise 6 karşılaşmada 5 gol, 3 asist şeklinde oldu.

Edin Dzeko, ligde bir maç eksik oynamasına rağmen Ankaragücü forması giyen Efkan Bekiroğlu ile birlikte 3 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. 

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