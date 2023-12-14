Edin Dzeko: "Ferdi, 5 büyük ligde oynayabilir"

Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin Trnava'yı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko: 'Ferdi, 5 büyük ligde oynayabilir'
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14 Aralık 2023 23:34
Fenerbahçeli Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Nordsjaelland maçına değinen Dzeko, "Nordsjaelland maçında istemediğimiz mağlubiyet aldık ama sonrasında güçlü bir şekilde geri döndüğümüzü düşünüyorum. Grubu birinci sırada tamamladık.İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bugün saha içinde iyi bir oyun oynadık. Birinci tamamladığımız için mutluyuz" dedi.

"FERDİ, 5 BÜYÜK LİGDE OYNAYABİLİR"

Ferdi Kadıoğlu'nun performansını öven Dzeko, "Ferdi Kadıoğlu ilk 5 ligde oynayabilir ama hala ona ihtiyacımız var. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Beşiktaş maçında da kaliteli bir futbol sergiledi. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Öyle zannediyorum ki büyük kulüpler de onu takip edeceklerdir, isteyeceklerdir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var. Umuyorum ki bu performansı göstermeye devam eder Ferdi." ifadelerini kullandı.
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