Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transferi için resmi açıklamada bulunduğu Edin Dzeko İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com
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Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'da
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22 Haziran 2023 10:02
Son güncelleme 22 Haziran 2023 10:10
Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.

Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.



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