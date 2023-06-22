Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.
Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.
Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.
Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.
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