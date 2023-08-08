Edin Dzeko'dan transfer telefonu: 'Fenerbahçe'ye gel'

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Rade Krunic için Edin Dzeko'nun devreye girdiği öne sürüldü.
İtalyan ekibi Milan'dan 1 milyon Euro civarında net ücret kazanan Boşnak oyuncuya, 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunuldu.
Milan, sözleşmesi 2025 yılında bitecek Krunic için 10 milyon Euro bonservis isterken Fenerbahçe bu rakamı 6-7 milyon Euro bandına çekmek için çalışıyor.
EDIN DZEKO TELEFEON AÇTI
İtalyanlarla pazarlıklar sürerken, oyuncuyu ikna görevi de vatandaşı Edin Dzeko'da. Fenerbahçe'nin yeni kaptanı tam 3 kez aradığı 29 yaşındaki oyuncuya İstanbul'dan bahsederken takım içerisindeki pozitif havayı, kulübün hedeflerini, taraftarın coşkusunu anlatıyor.
Gelmeye sıcak olan Krunic, kulüpler arasındaki pazarlığın sonuçlanmasını bekliyor.
Geçtiğimiz sezon Milan ile tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Rade Krunic 1 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.
İtalyan ekibi Milan'dan 1 milyon Euro civarında net ücret kazanan Boşnak oyuncuya, 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunuldu.
Milan, sözleşmesi 2025 yılında bitecek Krunic için 10 milyon Euro bonservis isterken Fenerbahçe bu rakamı 6-7 milyon Euro bandına çekmek için çalışıyor.
EDIN DZEKO TELEFEON AÇTI
İtalyanlarla pazarlıklar sürerken, oyuncuyu ikna görevi de vatandaşı Edin Dzeko'da. Fenerbahçe'nin yeni kaptanı tam 3 kez aradığı 29 yaşındaki oyuncuya İstanbul'dan bahsederken takım içerisindeki pozitif havayı, kulübün hedeflerini, taraftarın coşkusunu anlatıyor.
Gelmeye sıcak olan Krunic, kulüpler arasındaki pazarlığın sonuçlanmasını bekliyor.
Geçtiğimiz sezon Milan ile tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Rade Krunic 1 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.