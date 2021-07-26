Edin Dzeko'dan transfer açıklaması

Bonservisi Roma'da olan ve Türk takımlarıyla adı anılan Edin Dzeko transfer sorusuna yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Edin Dzeko'dan transfer açıklaması
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26 Temmuz 2021 02:05
İtalya Ligi takımlarından Roma'da forma giyen Edin Dzeko geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko, Roma'da kalacağını açıkladı.

Edin Dzeko'nun İtalyan ekibi Roma ile bir yıllık daha sözleşmesinin olduğunu ve bir yere gitmeyeceğini duyurdu.

Roma'nın Debrecen'i 5-2 yendiği maçta iki gol atan 35 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası "Hakkımdaki transfer haberlerinden sıkıldım. Dzeko bir yere gitmeyecek, sadece Roma'yı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.


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