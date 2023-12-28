Edin Dzeko'dan Icardi cevabı!

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde Suudi Arabistan'da basın toplantısında konuştu.



Edin Dzeko, "Takım olarak iyi durumdayız. Geçen sene Inter ile burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. İki iyi takımın mücadelesi olacak yarın. Umuyorum ki Kadıköy'deki oyunumuzdan daha iyi oynayacağız." dedi.



Sözlerine devam eden Boşnak golcü, "Çok uzun bir kariyere sahibim ve birçok kupa kazandım. Ancak kaybettiğim birçok kupa da var. Futbol böyle bir şey. Umuyorum yarın Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bizi yarın neyi beklediğini biliyoruz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. Umuyorum ki yarın en iyimizi ortaya koyup kupayı kazanacağız." ifadelerini kullandı.



''TEK İSTEĞİMİZ KUPA''



Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen yıldız isim, ''Bizler için en büyük motivasyon kupa. Bizler de elbette bu motivasyonla sahada olacağız. Tek isteğimiz kupayı kazanmak.'' sözlerini sarf etti.



''MAURO ICARDI'Yİ TANIYORUM''



Dzeko, Icardi ile arasında yaşananlarla ilgili olarak, ''Mauro ile ilgili olarak... Sahada olan sahada kalmalı. Mauro'yu İtalya'dan da tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Sahanın içerisinde çok fazla duygu vardır. Bu duygularla hareket edersiniz. Bu duygularla mücadele edersiniz. Bu olaylar futbolun bir parçası. Her futbolcu kazanmak ister. Sahada olan sahada kalır, arkadaşlık devam eder.'' şeklinde konuştu.



Edin Dzeko sözlerini, ''Ekstra motivasyona ihtiyacımız yok. Hepimiz hazırız ve motiveyiz. Tek isteğimiz bu motivasyonla beraber kupayı kaldırabilmek.'' şeklinde noktaladı.





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