Edin Dzeko'dan Halil Umut Meler'in penaltı kararına tepki

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup maçında Bosna Hersek ile Portekiz karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken, beşinci dakikada Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko ile bir tartışma yaşadı.

, Fotoğraf; Imago
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Edin Dzeko'dan Halil Umut Meler'in penaltı kararına tepki
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17 Ekim 2023 12:06
Son güncelleme 17 Ekim 2023 12:23
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeri J Grubu karşılaşmasında Bosna Herkes ile Portekiz, Bilino Polje Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

PORTEKİZ İLK YARIDA FARKA GİTTİ

Konuk ekip beşinci dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Bu golden 25 dakika sonra bu kez Bruno Fernandes topu filelere gönderdi: 3-0.

32. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle 4-0 öne geçen Portekiz, 41. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Portekiz deplasmanda Bosna Hersek'i 5-0 ile geçti.

DZEKO İLE HALİL UMUT MELER ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelenin beşinci dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafael Leao'nun sert şutunda top Bosna Hersek savunmasından sekerek Barisic'in koluna çarptı ve Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Halil Umut Meler'in bu kararına itiraz eden Edin Dzeko, penaltı kararının geçerli sayılmasının ardından tepki gösterdi.

Topun başına geçen Ronaldo'nun sert şutunda top filelere gitti.





 

 

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