Edin Dzeko'dan Galatasaray için olay paylaşım!

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Mauro Icardi paylaşımına tepki gösterdi.

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Edin Dzeko'dan Galatasaray için olay paylaşım!
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25 Aralık 2023 01:10
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ardından tartışmalar devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan Fabrizio Romano'ya cevap verdi.

Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin." ifadelerini kullandı.


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