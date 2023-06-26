Edin Dzeko'dan Erden Timur'a cevap!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un iddiasına yanıt verdi.

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Edin Dzeko'dan Erden Timur'a cevap!
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26 Haziran 2023 16:48
Son güncelleme 26 Haziran 2023 16:50
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un iddiasına yanıt verdi.

Erden Timur, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, "Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti." açıklamasını yaptı.

EDIN DZEKO'NUN YANITI

Fenerbahçe'nin Bosnalı forvetine Erden Timur'un iddiaları soruldu.

Dzeko'nun Erden Timur'un bu sözleri üzerine "Bu adam çok komikmiş" cevabı verdiği ve güldüğü öğrenildi.

 

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