Edin Dzeko'dan Erden Timur'a cevap!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un iddiasına yanıt verdi.
Erden Timur, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, "Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti." açıklamasını yaptı.
EDIN DZEKO'NUN YANITI
Fenerbahçe'nin Bosnalı forvetine Erden Timur'un iddiaları soruldu.
Dzeko'nun Erden Timur'un bu sözleri üzerine "Bu adam çok komikmiş" cevabı verdiği ve güldüğü öğrenildi.
Erden Timur, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, "Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti." açıklamasını yaptı.
EDIN DZEKO'NUN YANITI
Fenerbahçe'nin Bosnalı forvetine Erden Timur'un iddiaları soruldu.
Dzeko'nun Erden Timur'un bu sözleri üzerine "Bu adam çok komikmiş" cevabı verdiği ve güldüğü öğrenildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ