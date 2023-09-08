Edin Dzeko attı, Bosna Hersek kazandı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Bosna - Hersek, sahasında Liechtenstein'ı ağırladı.



Bilino Polje Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bosna - Hersek 2-1 kazanmayı başardı.



Maçın 3. dakikasında Fenerbahçeli Edin Dzeko Bosna Hersek'i öne geçirirken 18. dakikada Luchinger'in kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. Wolfinger 21. dakikada farkı bire indirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi Bosna Hersek sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.



Karşılaşmada Fenerbahçeli Edin Dzeko 90 dakika sahada kalırken Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ise 77'de oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla Bosna Hersek 6 puana yükselirken Liechtenstein ise henüz puanla tanışamadı.



