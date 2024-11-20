Edin Dzeko asist yaptı, Bosna Hersek A Ligi'ne veda etti

UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta Bosna Hersek'in Hollanda'yı konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti. Hollanda üst tura yükseldi. Bosna Hersek ise A Ligi'ne veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Edin Dzeko asist yaptı, Bosna Hersek A Ligi'ne veda etti
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20 Kasım 2024 01:13
UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta Bosna Hersek, Hollanda'yı konuk etti.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Hollanda'nın golünü 24. dakikada Brian Brobbey, Bosna Hersek'in golünü ise 67. dakikada Ermedin Demirovic kaydetti.

DZEKO ASİST YAPTI

Fenerbahçe'nin Boşnak oyuncusu Edin Dzeko, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi ve duraklama anlarında oyundan çıktı. Edin Dzeko, Demirovic'in golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Hollanda, 9 puanla grubu 2. sırada bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. Bosna Hersek ise 2 puanla son sırada konumlandı ve A Ligi'ne veda etti.

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