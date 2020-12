EDHO ne zaman hangi kanalda saat kaçta başlayacak (15 Aralık Salı)

EDHO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hızır Çakırbeyli'nin evi, İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer alıyor. Dizide tüm ciddi kararların alındığı masa sahneleri İstanbul Üsküdar'da Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor.Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir...Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir...Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir... Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır... Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır.Abisi Derman Korkmaz'ın intikamını almak için sabırsızlanan Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Paralel'cilerin yaptığı saldırıda vurulan Şahin Ağa'nın intikamını almak için gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Korumaları birer birer vurarak masaya çıkan Alpaslan Çakırbeyli namluyu Yavuz'a çevirerek eşi Özlem'in de intikamını da almak ister. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığı saldırı ise herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına saldırılar yapan Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan bombalı saldırı yeniden ortalığı savaş alanına çevirir.Edho dizisinin ana karakteri. Oyuncu Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmaktadır. 50 yaşında. Mafya babası. 20 yıldır evli, dört çocuk babası. Annesi ona Hızır diye hitab ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor. Hızır'ın hayatını değiştiren olay ağabeyi Yusuf'un hasımları tarafından öldürülmesi. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Mükemmelci bir adam değil ama öyle görünüyor. Kontrolünü kaybeder mi? Nadiren. İşle ilgili kontrolünü kaybettiğinde yıkıcı bir adama dönüşmekte. Özel hayatıyla ilgili kontrolünü kaybettiği tek an ise Nazlı'yı gördüğü an. Sevdalanmayı biliyordu. Daha önce iki kez sevdalanmıştı. İkincisi karısı Meryem. Ama Nazlı'nın ona yaşattığı his kalp ağrısından beter idi. Yanlış olduğunu biliyordu, bunun sonunda mutluluk olmadığını hem Nazlı'yı hem Meryem'i kaybedeceğini biliyordu ama kendisini kontrol edemiyordu. Nazlı'yı bir yıl uğraşıp kendisine aşık etti. Ve sonrası daha beter oldu. Şimdi belki daha da çok sevdalı Nazlı'ya. Onun da kendisine çocuklar vermesini istiyor. Yeraltı dünyasında Hızır'ın düştüğü sevda halleri bir zaaf olarak görülür. İnsanı zaafları hedef haline getirir. Hızır bunu bilmez mi? Bal gibi biliyor. Bazıları diyor ki Hızır hep insanların basmakalıp düşüncelerini altüst ettiği için bugünlere geldi. Bu durumu da lehine çevirir, hasımları ona saldırdığında hepsini alteder. Başkaları da diyor ki sevdaya düşen eşkıya pusuya düşen eşkıyadan beter vaziyettedir, muhakkak kaybedecektir. Canını kurtarsa bile geleceğini yitirecektir. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar. İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeraltı dünyasında yükselirken karşısına Gülmezler çetesi, Rüstem Fıstıkoğlu, Ekrem Yıldıran, İzzet Ağa, Sınırsızlar çetesi gibi pek çok düşman çıkmış ve Hızır Çakırbeyli bunların hepsini pasifize etmiş, hatta en büyük patron olup Ünal Kaplan'ın yerine geçmiştir. Ancak şu an önünde CIA adına Ortadoğu'yu yöneten Ahmet Dahlan ve ekibi vardır. Daha Ahmet Dahlan'ın yüzünü görmeyip, ekibiyle çatışırken bile bu kadar zorluk yaşayan Hızır, Ahmet Dahlan'ın kendisiyle çatışırken çok zorlanacağını bilmektedir. Ancak Hızır Reis'in her zaman bir planı vardır. Öldürmek üzerine olmasa bile ölmek üzerine vardır...