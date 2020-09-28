Edgar le, Trabzonspor'a ilaç oldu

Geçen sezon Feyenoord'a kiralanan, yaz döneminde yine ayrılığın eşiğinden dönen 26 yaşındaki Portekizli, savunmada sıkıntı yaşayan Trabzonspor'a ilaç oldu.
Edgar'ın performansıyla teknik heyetin yüzü gülse de, teknik direktör Eddie Newton defansa mutlaka kaliteli stoper transferi istiyor.
İngiliz hoca, Campi, Hosseini ve Hüseyin Türkmen'den ise beklediği verimi alamıyor.
Edgar'ın performansıyla teknik heyetin yüzü gülse de, teknik direktör Eddie Newton defansa mutlaka kaliteli stoper transferi istiyor.
İngiliz hoca, Campi, Hosseini ve Hüseyin Türkmen'den ise beklediği verimi alamıyor.