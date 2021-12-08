Edgar le: "Rehavete kapılmayız"

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Edgar le, basın mensuplarının karşısına geçti.

Haber; Sporx.com
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Edgar le: 'Rehavete kapılmayız'
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08 Aralık 2021 11:54
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da savunma oyuncusu Edgar le, açıklamalarda bulundu.

Ligde farklı puanla lider olmalarını değerlendiren Egdar, "Biz anı yaşamaya çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Benim de odağım Trabzonspor. Şu an sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ile ilişkilerine değinen defans oyuncusu, "Hocamız ile yakın bir ilişkimiz var. Saha içerisinde hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. Herkes hocamızın isteklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor." dedi.

"REHAVETE KAPILMAYIZ"

Kendisine "Sizi kasıtlı olarak şampiyon olmuş gibi gösteriyorlar, bu rehavet yaratır mı?" sorusu yönetilen 27 yaşındaki futbolcu, "Bizi kasıtlı olarak şampiyon ilan ediyorlar. Ligin ilk yarısı bile tamamlanmadı. Rehavete kapılmayız." şeklinde cevap verdi.


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