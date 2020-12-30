Edgar Ie transferi için tribüne geliyorlar

Karagümrük karşılaşmasına temsilcilerini gönderecek olan Saint Etienne'in Edgar Ie için 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifini de yükseltmesi bekleniyor.

Haber; Sabah
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Edgar Ie transferi için tribüne geliyorlar
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30 Aralık 2020 09:00
Trabzonspor'un başarılı defans oyuncusu Edgar Ie, Saint Etienne'in sıkı markajı altında. 26 yaşındaki stoperi Sivasspor maçında canlı izleyen Fransız kulübünün yetkilileri, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da tribünde olacak.

Daha önce oyuncu için bordo-mavililere 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden Saint Etienne'in daha yüksek bir rakam önermeye hazırlandığı belirtildi. Edgar'ı satma düşüncesi olmayan Trabzonspor yönetimi ise teklifi ancak astronomik olması halinde değerlendirmeye almayı düşünüyor.

Bu arada Ligue 1 ekibinin, Edgar Ie'nin yanı sıra Trabzonspor'un genç futbolcusu Safa Kınalı ile de ilgilendiği ve 21 yaşındaki hücum oyuncusunun gelişimini yakından takip ettiği belirtildi. 
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