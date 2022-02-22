Edgar Ie'nin eşi Trabzon'a gelip her şeyini topladı

Trabzonspor'da sakatlığının ardından sözleşmesi feshedilen Edgar Ie'nin eşi şehre geldi ve eşyalarını topladı. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; AA
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Edgar Ie'nin eşi Trabzon'a gelip her şeyini topladı
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22 Şubat 2022 12:29
Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen Edgar'dan dikkat çeken hamle geldi. Tecrübeli futbolcunun eşi Trabzon'a geldi ve tüm eşyalarını topladı. 

Trabzonspor'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan en az sahalardan 6-8 ay uzak kalacağı açıklanan Edgar'ın sözleşmesi transfer döneminin sonlarına doğru karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

Normal şartlarda 1 yıl daha opsiyonu bulunanan oyuncu için yabancı kuralının getirdiği zorunlulukla birlikte kulüp Edgar'a hak edişlerini ödemiş ve yollarını ayırmıştı.

EDGAR'IN EŞİ TRABZON'A GELDİ VE...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu ayrılığın nihai olmadığını ve oyuncu ile yeniden görüşeceklerini açıklamıştı. Ancak dün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Edgar'ın eşi dün Trabzon'a geldi. Yomra'da yaşadığı evine giden eşi buradaki tüm eşyalarını toplayarak evi boşalttı. Eşinin tüm eşyaları Portekiz'in Porto şehrine gönderdiği gelen bilgiler arasında. Trabzon ile tüm bağlantıları koparan Edgar ailesinin bu kararı çevresince "bir daha dönmeyebilir" şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Haber61





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