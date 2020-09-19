Edgar Ie: "Kaybedilen 2 puan var"

Trabzonspor'da Edgar Ie, Denizlispor maçı sonrasında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com
Edgar Ie: 'Kaybedilen 2 puan var'
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19 Eylül 2020 18:16
Trabzonspor'un Denizlispor mücadelesinde ilk 11'de yer alan Edgar Ie, 0-0 biten maç sonrasında konuştu.

2 puan kaybettiklerini vurgulayan Edgar, "Zor bir maç olacağının farkındaydık. Denedik, çok da çabaladık. 1 puan kazandık belki ama kaybettiğimiz 2 puan var. Sonraki maçlarda bu kayıpları çıkarmaya çalışacağız." dedi.



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