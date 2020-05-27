Edgar Ie için Feyenoord ve Olympiakos devrede

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde Fransız ekibinden aldığı Edgar Ie'yi Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralamıştı. Feyenoord, kiralık olarak forma giyen Edgar Ie'yi bir yıl daha kiralamanın peşinde.

Haber; Sabah
Edgar Ie için Feyenoord ve Olympiakos devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2020 12:10
Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde Fransız ekibinden kadrosuna kattığı Edgar Ie'yi Feyenoord'a kiralamıştı.

Hollanda kulübü, 26 yaşındaki Portekizli stoperi bir yıl daha kiralamak istiyor. Ancak Yunan ekibi Olympiakos'un, Le'yi bonservisiyle almaya hazır olduğu kaydedildi. Feyenoord Sportif Direktörü Arnesen, "Biz Edgar'dan memnunuz ve bir yıl daha kiralamayı planlıyoruz. Ancak Trabzonspor onu satmak isterse işimiz zorlaşacak" dedi. Le, bu sezon Feyenoord formasıyla toplamda 21 karşılaşmaya çıkarken, bin 631 dakika sahada kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için