Edgar Ie: 'Her şeyi yaptık, olmadı'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Edgar Ie, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı lig maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



SOn 2 haftada Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen ve Ahmetcan ile stoper tandeminde birlikte oynaması üzerine gelen soruya Edgar Ie, "Herkes oynama fırsatının kendine gelmesini bekliyor. Oynayan herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor." cevabını verdi.



Deneyimli savunmacı, "Oynadığımız her maç tek hedefimiz kazanmak. Bugün kazanabilmek adına takım her şeyi yaptı. Maalesef olmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



