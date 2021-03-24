Edgar Ie değerini sürekli katlıyor

Trabzonspor'un yükselen değerlerinden birisi de Edgar Ie... Bordo mavililerin Yusuf Yazıcı'nın satışı sırasında bedelsiz olarak Lille'den aldığı ve bir sezon Feyenoord'a kiraladığı Portekizli savunma oyuncusu değerine değer kattı.



Geçen sezon başında 2,4 milyon avroluk piyasa değeri bulunan başarılı stoper bordo mavili takımda gösterdiği performansla bunu 4,2 milyon avroya çıkardı. Bu kariyerinin en yüksek değeriydi.



Avcı'nın bankosu



Devre arasında adı başka kulüplerle anılan ancak Trabzonspor'da kalmaktan yana tavır koyan Edgar Ie, teknik patron Abdullah Avcı'nın da değişmez oyuncularından. Bordo mavili formayı 32 maçta giyen savunma oyuncusu bir de gol attı.



Karadeniz ekibiyle 2022'ye kadar mukavelesi olan Edgar'ın bir yıllık da opsiyon hakkı bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu çok cazip bir teklif gelmediği takdirde ayrılığı düşünmüyor



